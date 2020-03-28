Эстонские университеты закрыты, но не отказываются ни от экзаменов, ни от миллионов евро платы за обучение

Из-за коронавируса университеты закрыты и лекции в аудиториях не проходят. В ТЛУ и ТУ объясняют, что онлайн- и удаленное обучение до сих пор работают, учебный процесс не застопорился.

В TalTech благодаря недавней реформе э-поддержка имеется у большинства предметов — более 1200. Исключение составляют только некоторые практики, как, например, практика управления кораблем в Морской академии. ТУ также переносит практические предметы на осень.

В плате за обучение поблажек не будет

TalTech на данный момент не принимал никаких решений согласно уменьшению или же приостановке платы за обучение, исходя из проведенной недавно э-реформе.

ТЛУ и ТУ также ссылаются на уже имевшуюся ранее систему онлайн-обучения, и не собираются понижать плату за обучение. ТЛУ по желанию студентов продлевал срок выплаты.

В ТУ можно сделать график выплат или отложить выплату до окончания чрезвычайного положения, если есть обоснованная причина на это. Студентам советуют связаться со своим деканатом, а иностранным студентом — с центром международного обучения.

Пожелавший остаться анонимный ученик Тартуского университета жалуется, что индивидуальный график выплат не особо дает чувство уверенности, когда сейчас многие студенты потеряли работу из-за кризиса. Кроме того, пара тысяч евро за полгода самостоятельной учебной работы кажется ему слишком большой суммой.

Ему непонятно, почему когда государство финансово помогает оказавшимся в затруднительном положении предприятиям и работникам университеты не хотят сделать то же самое для своих студентов. Однако он отмечает, что постоянная нехватка государственного финансирования и есть причина, почему университеты сделали обучение на некоторых специальностях платным.