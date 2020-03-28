28.03.2020, 13:50

Эстонские университеты закрыты, но не отказываются ни от экзаменов, ни от миллионов евро платы за обучение

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Йоозеп Тикс
EST
Tartu ülikooli peahoone TÜ 100 tõrvikurongkäigu ajal. Soov eestikeelset kõrgharidust omandada on suur, kuid eriti magistriõppes pole selleks eriti valikuvõimalusi.
Tartu ülikooli peahoone TÜ 100 tõrvikurongkäigu ajal. Soov eestikeelset kõrgharidust omandada on suur, kuid eriti magistriõppes pole selleks eriti valikuvõimalusi.Foto: Argo Ingver

Онлайн-обучение — это мантра, которую повторяют три самых крупных университета Эстонии: Таллинский теххнический университет (TalTech), Таллиннский университет(ТЛУ) и Тартуский университет (ТУ).

Из-за коронавируса университеты закрыты и лекции в аудиториях не проходят. В ТЛУ и ТУ объясняют, что онлайн- и удаленное обучение до сих пор работают, учебный процесс не застопорился.

В TalTech благодаря недавней реформе э-поддержка имеется у большинства предметов — более 1200. Исключение составляют только некоторые практики, как, например, практика управления кораблем в Морской академии. ТУ также переносит практические предметы на осень.

В плате за обучение поблажек не будет

TalTech на данный момент не принимал никаких решений согласно уменьшению или же приостановке платы за обучение, исходя из проведенной недавно э-реформе.

ТЛУ и ТУ также ссылаются на уже имевшуюся ранее систему онлайн-обучения, и не собираются понижать плату за обучение. ТЛУ по желанию студентов продлевал срок выплаты.

В ТУ можно сделать график выплат или отложить выплату до окончания чрезвычайного положения, если есть обоснованная причина на это. Студентам советуют связаться со своим деканатом, а иностранным студентом — с центром международного обучения.

Пожелавший остаться анонимный ученик Тартуского университета жалуется, что индивидуальный график выплат не особо дает чувство уверенности, когда сейчас многие студенты потеряли работу из-за кризиса. Кроме того, пара тысяч евро за полгода самостоятельной учебной работы кажется ему слишком большой суммой.

Ему непонятно, почему когда государство финансово помогает оказавшимся в затруднительном положении предприятиям и работникам университеты не хотят сделать то же самое для своих студентов. Однако он отмечает, что постоянная нехватка государственного финансирования и есть причина, почему университеты сделали обучение на некоторых специальностях платным.

Таллиннский университет в прошлом году заработал 2,8 млн евро дохода. Там учится чуть больше 2000 студентов, оплачивающих свое обучение. Таллиннский технический университет заработал около 3,5 млн евро на 3024 студентах, платящих за обучение.

В Тартуском университете на платных местах учится 861 студент. Сюда не входят докторанты, учащиеся на платных местах и работающие учителями студенты (они учатся бесплатно),студенты других высших образовательных учреждений, стипендиаты. Ту планирует получить за обучение 3,6 млн евро дохода.

Экзамены отменять не будут

TalTech подтверждает, что сдать экзамены можно отлично и в э-среде. ТЛУ тоже уверен, что весенние экзамены можно будет в большинстве своем сдать онлайн до первого мая.

ТУ также планирует проводить экзамены в прежнем объеме и темпе. Официальный конец семестра 1 июня, но время обучения у всех специальностей длится до 31 августа и никаких изменений не будет. Поэтому при наличии обоснованных причин можно продолжать обучение до конца августа и тогда его и закончить.

В исключительном порядке ТУ будет допускать студентов до защиты еще до сдачи экзаменов по предметам. В таком случае студент получит диплом не сразу после защиты, а прохождения всех предметов в учебной программе.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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