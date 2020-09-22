Эстонские ученые: вторая волна наступила. Коронавирус намного более смертелен, чем грипп

Они пишут, что с обузданием первой волны правительство справилось хорошо, однако до сих пор неизвестно, какие именно меры помогли и действительно ли был нужен ”полный комплект”.

Ученые отмечают, что COVID-19 как минимум в 10 раз чаще приводит к летальному исходу, чем обычный грипп. ”К настоящему моменту также ясно, что в странах, где реакция на первую волну эпидемии запоздала, смертность от COVID-19 существенно превысила смертность, зафиксированную во время самых тяжелых эпидемий гриппа”, — пишут специалисты.

"Наблюдая за текущими данными по Эстонии, мы можем сделать вывод, что наступила вторая волна заболеваемости. Количество заболевших быстро увеличивалось. В отличие от весенней волны, сейчас еще возможно выявить конкретные очаги, — отмечают они. — Однако не будем скрывать, что спад, на который все надеялись, все не хочет наступать, и когда затухает один очаг, в другом месте разгорается другой”.

Фишер и Кадастик отмечают, что отличительной особенностью этой волны является более молодой возраст заболевших. Частично это может быть вызвано сменой стратегии выявления, поскольку сейчас тестируется много молодежи и людей с легкими симптомами.

Kairit Edovald



”Это подтверждает и тот факт, что сейчас на стационарном лечении находится чуть больше 20 человек. Еще весной мы заметили, что именно по количеству заболевших среди людей старше 50 лет за последние 14 дней можно спрогнозировать, сколько человек через неделю окажутся в больнице с COVID-19”.

Поскольку в последние две недели наблюдался рост заболеваемости в данной возрастной категории, то, скорее всего, в ближайшую неделю увеличится и число пациентов с коронавирусом в больницах.

”В последнее время многие приводят гипотезу, что по сравнению с весной течение болезни стало более легким. Хотя это и звучало из уст ряда ученых, точного и научно обоснованного подтверждения этому утверждению пока нет. В связи с этим нет оснований надеяться, что вирус отступит сам или пройдет мимо нас в виде легкой простуды, принеся иммунитет”, — отмечают ученые.

Они говорят, что сейчас самое время задуматься над тем, что каждый из нас может сделать для того, чтобы не способствовать быстрому распространению вируса. Самые простые способы, по их словам, это соблюдение дистанции и ношение маски.