Эстонские ученые: все прогнозы по COVID-19 может сломать третья волна, последствия которой непредсказуемы

С середины декабря уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии зафиксировался на отметке в среднем 500 новых случаев в день. По мнению ученого Марио Кадастика, в ближайшее время нам не следует ожидать ни улучшения ситуации, ни ухудшения.

По его информации, коэффициент распространения коронавируса в Эстонии сегодня находится в районе единицы, то есть эпидемиологическая ситуация не ухудшается, но и не улучшается.

"Я считаю, что как только антитела будут у более, чем 30% населения, мы сразу же заметим значительное снижение количества новых случаев заражения", — сказал Кадастик

По мнению Кадастика, к осени антитела будут у достаточного числа людей, и ограничения будут уже значительно мягче. Однако, в Эстонии может распространиться новый штамм коронавируса, и тогда у нас будет третья волна заболеваемости, последствия которой сейчас спрогнозировать невозможно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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