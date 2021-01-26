Эстонские ученые: все прогнозы по COVID-19 может сломать третья волна, последствия которой непредсказуемы

С середины декабря уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии зафиксировался на отметке в среднем 500 новых случаев в день. По мнению ученого Марио Кадастика, в ближайшее время нам не следует ожидать ни улучшения ситуации, ни ухудшения.
По его информации, коэффициент распространения коронавируса в Эстонии сегодня находится в районе единицы, то есть эпидемиологическая ситуация не ухудшается, но и не улучшается.
"Я считаю, что как только антитела будут у более, чем 30% населения, мы сразу же заметим значительное снижение количества новых случаев заражения", — сказал Кадастик
По мнению Кадастика, к осени антитела будут у достаточного числа людей, и ограничения будут уже значительно мягче. Однако, в Эстонии может распространиться новый штамм коронавируса, и тогда у нас будет третья волна заболеваемости, последствия которой сейчас спрогнозировать невозможно.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Раскрыт самый первый симптом коронавируса
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Какую вакцину выбрал Израиль: это неожиданно
В Турции убили Лоту Гули