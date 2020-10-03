Эстонские ученые: в недрах земли Эстонии 6,7 млн тонн урана

Земные недра всей северной части Эстонии содержат в себе слой полезных ископаемых под названием граптолит-аргиллит (GA), который богат множеством ценных металлов и который поэтому при наличии подходящей технологии можно было бы добывать, считают эстонские ученые.
Имеющийся в Эстонии граптолит-аргиллит содержит такие технологически очень важные редкие металлы, как ванадий, молибден и цинк и в небольшом количестве также редкоземельные металлы церий, лантан, празеодим, европий, тербий, эрбий и самарий, которые играют очень важную роль в современных устройствах аккумулирования энергии.
Наибольшие концентрации урана, согласно исследованию, в Северо-Восочной Эстонии, и содержание ванадия и молибдена самое большое на западе.
Потенциальный запас урана (U3O8) в земных недрах Эстонии — примерно 6,7 миллиона тонн, запас цинка (ZnO) — по оценкам 20,6 миллиона тонн, и запас молибдена (MoO3) — 19, 1 миллиона тонн.
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