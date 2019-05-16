Эстонские ученые разработали тест, увеличивающий точность ЭКО. Он уже помог первой женщине!

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — дающая надежду родить ребенка возможность для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Однако в подобной процедуре есть много неопределенного — от качества оплодотворения эмбриона до вопроса, приживется ли он в матке и сможет ли женщина забеременеть.

В эстонских клиниках используется созданный местными учеными генный тест beREADY. Он дает знать, когда наступает самый подходящий момент для переноса эмбриона в матку, так как если совершить процедуру на день раньше ли позже, то он может не прикрепиться к стенкам матки.

Когда женский организм готов к беременности, то это выявляется и в определенных генов. В первую очередь он помогает тем женщинам, у которых уже несколько раз не сработало ЭКО, и неизвестна причина этого.

Более точные данные о времени переноса эмбриона помогают сократить как число попыток ЭКО, так и эмоциональную нагрузку на пациента.

В Европе есть и другие разработчики подобных тестов, но созданной учеными из Тарту решение стоит дешевле, но не уступает в точности.

В Эстонии в год переносится в матку в среднем 4000 эмбрионов и делается 2800 циклов оплодотворения вне организма. Цена одного цикла обходится Больничной кассе в среднем 1500–2500 евро. Начиная с 41 года пациент обязан сам за это платить. Тест стоит около 300 евро, и его пациент оплачивает из своего кармана.