13.09.2019, 17:50

Эстонские учебники издадут в России


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Koolid-54
Koolid-54Foto: Ilmar Saabas

Один из лидеров российского рынка учебно-методической литературы по русскому языку как иностранному, издательство ”Златоуст”, приобрело права на издание новаторских цифровых учебников ”Давай!” известного эстонского автора Инги Мангус, говорится в пресс-релизе.

Известное в России и Европе издательство ”Златоуст” приобрело права на издание эстонских учебников. Речь идет о линейке учебников русского языка для эстонских школьников ”Давай!”. Учебные стандарты ”Давай!” соответствуют Эстонской программе цифровой революции и стратегии непрерывного обучения 2020. Специально для ”Златоуста” учебники ”Давай!” были переделаны так, чтобы их могли использовать в любой европейской или азиатской стране.

В Эстонии линейка цифровых учебников ”Давай!” пришла на смену многолетнему хиту рынка учебников русского языка для эстонских школ того же автора ”Русский язык: быстро и весело”.

На вопрос, почему именно этот учебник был выбран, главный редактор издательства ”Златоуст” Анна Голубева ответила: ”Ингу Мангус хорошо знают не только в "Златоусте", но и в разных странах мира — и как ученого, и как организатора профессионального сообщества русистов в Эстонии, и как преподавателя-практика. Поэтому ее презентации новой линейки учебников "Давай!" на различных международных конференциях с самого начала обратили на себя внимание. Привлекательными были и комплексный подход к материалу (книги и для учеников, и для учителей, хорошая системная онлайн- и оффлайн-поддержка преподавателей), и современные типы заданий с использованием столь нелюбимых учителями гаджетов, и доведение линейки до уровня В1, который обеспечивает владение языком на уровне независимого пользователя.

Всё это собралось вместе и привело к закономерному финалу — сделать достижения эстонской методики преподавания РКИ достоянием коллег в других странах.

Начали с первых двух классов, надеемся, что в следующем году сможем предложить уже весь комплекс — линейку на четыре года обучения”.

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