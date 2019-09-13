Эстонские учебники издадут в России

На вопрос, почему именно этот учебник был выбран, главный редактор издательства ”Златоуст” Анна Голубева ответила: ”Ингу Мангус хорошо знают не только в "Златоусте", но и в разных странах мира — и как ученого, и как организатора профессионального сообщества русистов в Эстонии, и как преподавателя-практика. Поэтому ее презентации новой линейки учебников "Давай!" на различных международных конференциях с самого начала обратили на себя внимание. Привлекательными были и комплексный подход к материалу (книги и для учеников, и для учителей, хорошая системная онлайн- и оффлайн-поддержка преподавателей), и современные типы заданий с использованием столь нелюбимых учителями гаджетов, и доведение линейки до уровня В1, который обеспечивает владение языком на уровне независимого пользователя.

Всё это собралось вместе и привело к закономерному финалу — сделать достижения эстонской методики преподавания РКИ достоянием коллег в других странах.

Начали с первых двух классов, надеемся, что в следующем году сможем предложить уже весь комплекс — линейку на четыре года обучения”.