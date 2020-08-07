Эстонские тропы здоровья посетило 34 процента жителей cтраны

Учредители Eesti Terviserajad SA — Merko Ehitus, Swedbank и Eesti Energia — с 2005 года вложили в создание сети троп здоровья и повышение физической активности людей свыше 5 миллионов евро. Общая сумма инвестиций, с учетом вклада государства, местных самоуправлений и фондов (ЕС), достигает 51 миллиона евро. За 15 лет на лоне эстонской природы появилось 118 ухоженных троп здоровья и в различных зданиях — еще 78 внутренних троп.

Согласно результатам июльского исследования Kantar Emor, тропы здоровья уже посетила треть жителей Эстонии, их них 8% бывают на тропах здоровья по несколько раз в неделю и 9% — по разу в неделю. 25% респондентов бывают несколько раз в месяц, 15% — раз в месяц и 30% как минимум раз в полгода. По словам председателя совета Eesti Terviserajad SA Райта Палло, результаты в любом случае радуют — количество гуляющих, бегающих и катающихся на велосипедах по тропам здоровья постоянно растет.

”В то же время еще над многим нужно работать как в плане добавления новых пользователей троп здоровья, так и в плане регулярности активности, поскольку именно регулярное движение на свежем воздухе предупреждает развитие болезней и сохраняет здоровье. Если мы сравним продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии с результатами других европейских стран, то выяснится, что дела со здоровьем у жителей Эстонии обстоят едва ли не хуже всех в Европе. Если продолжительность здоровой жизни мужчины в Эстонии составляет 52,7 года, то у обладающего самым крепким среди жителей Европы шведского мужчины этот показатель составляет 73,7 года — разница целый 21 год!” — объясняет Палло. Председатель совета объяснил, что короткая продолжительность здоровой жизни существенно увеличивает расходы государства на здравоохранение. ”Если средняя продолжительность жизни в Эстонии демонстрирует тенденцию роста, то, к сожалению, следует признать, что это годы добавляются к жизни, а не жизнь добавляется к годам”, — говорит Палло.

По словам Палло, цель Эстонских троп здоровья — за три года увеличить количество новых пользователей троп здоровья как минимум на треть и увеличить продолжительность здоровой жизни. ”Это амбициозная цель, которой Eesti Terviserajad SA в одиночку достигнуть не сможет — необходим вклад всего общества, всех людей, а также государственная поддержка. Каждый из нас, независимо от возраста, может изыскивать как минимум полчаса в день на физическую активность на свежем воздухе или на лесной тропе”, — добавил он.