07.08.2020, 19:20

Эстонские тропы здоровья посетило 34 процента жителей cтраны


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Päikesetõus Viru rabas
Päikesetõus Viru rabasFoto: Hendrik Osula

Эстонские тропы здоровья посетило 34 процента жителей Эстонии, выясняется из результатов исследования, проведенного в июле фирмой Kantar Emor. Помимо них, 23 процента людей отметили, что они ходят по тропам здоровья, но точно не знают, к какой сети эти тропы относятся. Отмечающий в этом году свое 15-летие целевой фонд Eesti Terviserajad SA и в дальнейшем будет сосредотачиваться на повышении физической активности жителей Эстонии с целью увеличения продолжительности их здоровой жизни.

Учредители Eesti Terviserajad SA — Merko Ehitus, Swedbank и Eesti Energia — с 2005 года вложили в создание сети троп здоровья и повышение физической активности людей свыше 5 миллионов евро. Общая сумма инвестиций, с учетом вклада государства, местных самоуправлений и фондов (ЕС), достигает 51 миллиона евро. За 15 лет на лоне эстонской природы появилось 118 ухоженных троп здоровья и в различных зданиях — еще 78 внутренних троп.

Согласно результатам июльского исследования Kantar Emor, тропы здоровья уже посетила треть жителей Эстонии, их них 8% бывают на тропах здоровья по несколько раз в неделю и 9% — по разу в неделю. 25% респондентов бывают несколько раз в месяц, 15% — раз в месяц и 30% как минимум раз в полгода. По словам председателя совета Eesti Terviserajad SA Райта Палло, результаты в любом случае радуют — количество гуляющих, бегающих и катающихся на велосипедах по тропам здоровья постоянно растет.

”В то же время еще над многим нужно работать как в плане добавления новых пользователей троп здоровья, так и в плане регулярности активности, поскольку именно регулярное движение на свежем воздухе предупреждает развитие болезней и сохраняет здоровье. Если мы сравним продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии с результатами других европейских стран, то выяснится, что дела со здоровьем у жителей Эстонии обстоят едва ли не хуже всех в Европе. Если продолжительность здоровой жизни мужчины в Эстонии составляет 52,7 года, то у обладающего самым крепким среди жителей Европы шведского мужчины этот показатель составляет 73,7 года — разница целый 21 год!” — объясняет Палло. Председатель совета объяснил, что короткая продолжительность здоровой жизни существенно увеличивает расходы государства на здравоохранение. ”Если средняя продолжительность жизни в Эстонии демонстрирует тенденцию роста, то, к сожалению, следует признать, что это годы добавляются к жизни, а не жизнь добавляется к годам”, — говорит Палло.

По словам Палло, цель Эстонских троп здоровья — за три года увеличить количество новых пользователей троп здоровья как минимум на треть и увеличить продолжительность здоровой жизни. ”Это амбициозная цель, которой Eesti Terviserajad SA в одиночку достигнуть не сможет — необходим вклад всего общества, всех людей, а также государственная поддержка. Каждый из нас, независимо от возраста, может изыскивать как минимум полчаса в день на физическую активность на свежем воздухе или на лесной тропе”, — добавил он.

Результаты исследования Kantar Emor, в котором приняли участие 1219 человек, показывают, что главная причина посещения троп здоровья — это желание двигаться на свежем воздухе, и об этом упомянули две третьих людей, бывавших на тропах здоровья. За ней следуют желание открывать для себя новые места, приобретение хорошего самочувствия и побег от повседневных забот. Поддержание формы и улучшение состояния здоровья важно примерно для четверти посетителей троп здоровья. Результаты показывают, что поддержание формы присуще людям в возрасте до 24 лет, а забота о собственном здоровье характерна именно для возрастной целевой группы (старше 75 лет).

На сегодняшний день Eesti Terviserajad SA занимается проектом развития примерно полусотни троп здоровья и спортивных центров, и наибольшего внимания заслуживает развитие возможности производства искусственного снега в 24 региональных центрах оздоровительного спорта. В Таллинне в ближайшие годы фонд сосредоточится главным образом на соединении имеющихся троп здоровья через велосипедно-пешеходные дорожки, в результате чего можно будет удобно и безопасно обходить или объезжать по тропам здоровья весь Таллинн. Также в планах создание тропы здоровья Сютисте и ее соединение с Нымме, реконструкция Ныммеской тропы здоровья и проектирование трасс с искусственным снегом в Нымме и Пирита.

Чтобы стимулировать детей и молодежь заниматься спортом, Eesti Terviserajad SA продолжит в ближайшие годы проектировать и сооружать различные аттракционы вроде велосипедных дорожек и парков, веревочных парков, горок для катания на санках и площадок с уличными тренажерами. Целевой фонд Eesti Terviserajad SA не ограничивается в своей деятельности лишь сооружениями на открытом воздухе — множество троп здоровья сооружается в различных учреждениях. Этой осенью количество последних значительно увеличится, когда 50 школ и детских садов по всей Эстонии получат новые внутренние тропы здоровья.

Eesti Terviserajad SA оказывает наибольшее воздействие на привычки жителей Эстонии, связанные с подвижным образом жизни. Всего в Эстонии более 1100 км троп здоровья, которыми можно пользоваться круглый год, их обслуживает команда из примерно 200 мастеров — кто-то на добровольной основе, кто-то — в сотрудничестве с самоуправлениями. В дополнение к этому во многих зданиях — школы, офисы, детские сады, больницы — размечено 78 внутренних троп здоровья, по которым ежедневно проходит более 70 000 человек.

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