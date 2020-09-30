Эстонские телезрители смогут увидеть фильм о гибели парома Estonia в начале октября

Одним из основных моментов ленты "Эстония" — находка, которая меняет всё" — обнаружение пробоины в правом борту судна.
Красной нитью через фильм проходит мысль, что гибели судна способствовал неустановленный внешний объект, пробивший в корпусе теплохода отверстие высотой 4 метра и шириной 1,2 метра.
Норвежский морской эксперт Йорген Амдал считает, что данное отверстие безусловно сыграло свою пагубную роль в судьбе парома.
"Нельзя исключать, что это повреждение имеет значение в гибели", — сказал профессор газете Aftonbladet профессор из Тронхейма.
По официальной версии паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна. 137 человек были спасены, 852 человека погибли.
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