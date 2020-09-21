Эстонские театры собирают данные на посетителей из-за COVID-19. Пустят ли в зал, если их не оставить?

Эстонские театры начали собирать данные посетителей. Например, в Таллиннском городском театре перед началом спектакля всех просят оставить свои контакты и положить листок в специальную корзину. Обычно просят указать имя, телефон либо э-почту, место и ряд, название постановки и число.

Это делается с целью "сдерживания распространения COVID-пандемии". Если позже станет известно, что один из клиентов болен коронавирусом — будет легче оповестить об этом других гостей.

Делает ли это Русский театр Эстонии?

”Мы собираем данные, но в добровольном порядке", — сказала RusDelfi ассистент по маркетингу Русского театра Марина Павлюк. По ее словам, данные можно оставить до начала представления, во время антракта и при покупке билета в кассе.

"Пока правительство не вводило требование по обязательному сбору данных посетителей театров. Поэтому, сейчас это лишь рекомендация, — добавила Павлюк. — Мы хотим записать звук для громкоговорителя с призывом оставить свои данные. Пока что этого нет. Во вторник будет заседание правительства, тогда станет понятно, будут ли какие-то новые требования по предотвращению распространения коронавируса".

Основная претензия противников сбора информации — защита данных. Пресс-служба Инспекции по защите данных подчеркивает, что при обоюдном согласии театры могут обрабатывать личные данные клиентов. "Это означает, что для человека сбор данных должен быть добровольным. Если человек не оставляет свои контакты — его все равно должны пропустить в зал", — отметила инспекция.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!