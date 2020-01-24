24.01.2020, 09:15

Эстонские таможенники хотели устроить пассажиру показательную порку, но вмешался судья


Сулев Ведлер (Eesti Ekspress)
EST
Эстонские таможенники хотели устроить пассажиру показательную порку, но вмешался судья
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Налогово-таможенный департамент хотел показательно наказать женщину, которая привезла из Америки iPhone и не знала, что за него нужно уплатить таможенную пошлину. В ее багаже были также найдены рецептурные таблетки.

Судья Харьюского уездного суда Мерле Партс отменила штраф и сообщила, что такая показательная порка непозволительна. Людей нужно наказывать за их действия, а не для устрашения других.

Дошедший до суда спор начался в мае прошлого года, когда прибывшая из США женщина была направлена в аэропорту на таможенный контроль. Сотрудник таможни обнаружил в багаже пассажирки мобильный телефон, который не был задекларирован.

Пассажирка сказала, что телефон купил ей супруг и она не знала, что за аппарат нужно платить таможенный сбор. В багаже прибывшей были также найдены таблетка Xanax и две таблетки Somnols, для ввоза которых в страну отсутствовало специальное разрешение от Департамента лекарственных средств.

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Женщина объяснила, что таблетки ей выписал семейный врач. Она купила их в Эстонии и взяла с собой в самолет на случай возможной паники из-за страха полета. Но не для перепродажи. Об этом говорит и их количество — три штуки.

Представляющий интересы пассажирки присяжный адвокат Каймо Ряппо пояснил, что у его клиентки отсутствовало намерение нарушать закон. Защитник также сослался на то, что женщина возвращалась домой через Швецию и прибыла в Эстонию уже из страны Евросоюза.

Ранее женщина проблем с законом не имела. Она сожалеет о случившемся и объясняет допущенное нарушение неосведомленностью. Она сразу же компенсировала причиненный государству ущерб, заплатив за телефон налог. Но чиновников это не удовлетворило, и женщине был назначен штраф в 340 евро.

Представитель департамента сообщила суду, что в связи с тем, что у таможенников нет достаточных ресурсов для проверки всех пассажиров, таможенный контроль производится выборочно. И если кто-то попадается, то его наказывают как можно жестче, чтобы в обществе сохранялась уверенность в действенности существующих норм.

В народе это называют показательной поркой.

Судья Мерле Партс сочла, что всякое наказание должно всё-таки быть соразмерно нарушению. Незнание закона не освобождает, конечно, от ответственности, но в данном случае идет речь о малоизвестных требованиях.

По словам судьи, обычному человеку трудно ориентироваться в дебрях законодательных актов, при перевозке лекарств через границу он должен знать и таможенные правила, и постановления Минсоцдел, поэтому "по-человечески понятно, что лицо совершило данное правонарушение по неосторожности".

Партс отметила, что Налогово-таможенный департамент должен продумать, как лучше информировать пассажиров на границе о действующих требованиях. Семейные врачи также должны при выписывании лекарств предупреждать пациентов, каким образом можно перевозить медикаменты через границу.

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