Эстонские таможенники хотели устроить пассажиру показательную порку, но вмешался судья

Ранее женщина проблем с законом не имела. Она сожалеет о случившемся и объясняет допущенное нарушение неосведомленностью. Она сразу же компенсировала причиненный государству ущерб, заплатив за телефон налог. Но чиновников это не удовлетворило, и женщине был назначен штраф в 340 евро.
Представитель департамента сообщила суду, что в связи с тем, что у таможенников нет достаточных ресурсов для проверки всех пассажиров, таможенный контроль производится выборочно. И если кто-то попадается, то его наказывают как можно жестче, чтобы в обществе сохранялась уверенность в действенности существующих норм.
В народе это называют показательной поркой.
Судья Мерле Партс сочла, что всякое наказание должно всё-таки быть соразмерно нарушению. Незнание закона не освобождает, конечно, от ответственности, но в данном случае идет речь о малоизвестных требованиях.
По словам судьи, обычному человеку трудно ориентироваться в дебрях законодательных актов, при перевозке лекарств через границу он должен знать и таможенные правила, и постановления Минсоцдел, поэтому "по-человечески понятно, что лицо совершило данное правонарушение по неосторожности".
Партс отметила, что Налогово-таможенный департамент должен продумать, как лучше информировать пассажиров на границе о действующих требованиях. Семейные врачи также должны при выписывании лекарств предупреждать пациентов, каким образом можно перевозить медикаменты через границу.
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