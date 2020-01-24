Эстонские таможенники хотели устроить пассажиру показательную порку, но вмешался судья

Судья Харьюского уездного суда Мерле Партс отменила штраф и сообщила, что такая показательная порка непозволительна. Людей нужно наказывать за их действия, а не для устрашения других.

Дошедший до суда спор начался в мае прошлого года, когда прибывшая из США женщина была направлена в аэропорту на таможенный контроль. Сотрудник таможни обнаружил в багаже пассажирки мобильный телефон, который не был задекларирован.

Пассажирка сказала, что телефон купил ей супруг и она не знала, что за аппарат нужно платить таможенный сбор. В багаже прибывшей были также найдены таблетка Xanax и две таблетки Somnols, для ввоза которых в страну отсутствовало специальное разрешение от Департамента лекарственных средств.

Женщина объяснила, что таблетки ей выписал семейный врач. Она купила их в Эстонии и взяла с собой в самолет на случай возможной паники из-за страха полета. Но не для перепродажи. Об этом говорит и их количество — три штуки.

Представляющий интересы пассажирки присяжный адвокат Каймо Ряппо пояснил, что у его клиентки отсутствовало намерение нарушать закон. Защитник также сослался на то, что женщина возвращалась домой через Швецию и прибыла в Эстонию уже из страны Евросоюза.