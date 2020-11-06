Эстонские стартапы осторожно восприняли меры господдержки в связи с коронакризисом

Антикризисными мерами воспользовались 20% принявших участие в опросе эстонских МСП, в то время как у стартапов, то есть предприятий возрастом до трех лет, этот показатель остался на уровне 10%. При этом соответственно 7% и 10% опрошенных фирм намеревались в будущем воспользоваться помощью государства. Самой популярной мерой оказалась компенсация зарплат, которую Касса по безработице выплачивала за период до четырех месяцев.

Мерами помощи воспользовались преимущественно эстонские МСП розничной и оптовой торговли (21%), сектора услуг (16%) и обрабатывающей промышленности (15%). Среди начищающих предприятий чаще всего обращались за помощью представители сектора услуг (22%) и обрабатывающей промышленности (17%).

Некоторые предприятия сумели увеличить оборот

Падение оборота признали 48% малых и средних предприятий, в том числе 40% стартапов. К этому следует добавить МСП (в т.ч. стартапы), деятельность которых из-за пандемии полностью прекратилась, а это, соответственно, 17% и 10% опрошенных, что в совокупности составляет около 60% всех МСП.

И все же 8% стартапов и в целом 5% МСП сумели во время пандемии увеличить свой оборот.

«Среди них преобладали компании с относительно долгой историей, которые оказались способны справиться с падением оборота и не останавливать полностью свою деятельность. В силу более короткой истории у стартапов обычно меньше запасных ресурсов, позволяющих продержаться в трудные времена. С другой стороны, стартапы, как правило, способны к большей гибкости и, в зависимости от сектора, нередко быстрее адаптируются и реорганизуют свою деятельность и бизнес-модель. Конечно, это возможно не всегда», – прокомментировал Айнар Леппянен, член правления и руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Pank.

Три четверти опрошенных компаний заявили, что сохранят всех сотрудников и не понизят им зарплату, однако около 20% были вынуждены сократить штат и заработную плату. При этом два-три процента МСП и стартапов даже планировали повысить заработную плату. Стоит отметить, что в начале года более 30% стартапов планировали расширить штат, но затем коронавирус внес свои коррективы, и в результате это удалось менее 10% стартапов.