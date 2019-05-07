Эстонские спортсмены в Шереметьево: несмотря на суматоху, траурного настроения не ощущалось

Как сказал пресс-секретарь баскетбольного клуба Kalev Сандер-Мел Мелликов, траурного настроения в аэропорту не ощущалось, хотя и царила суматоха. ”Если бы не прочитали в новостях о том, что такая ужасная трагедия произошла, то и не подумали бы”, — сказал он.

По его словам, первый рейс в Москву прибыл на четыре часа позже, в связи с чем они опоздали и на следующий вылет на родину. ”Когда мы приземлились, напротив терминала было огромное количество камер, как минимум 50-60 фотографов”.

Он отметил, что если обычно стойки в аэропорту Аэрофлота довольно пусты, но вчера спортсмены дожидались своей очереди два с половиной часа. Были и те, кому пришлось стоять еще дольше. ”Видели мы там и эстонцев, которые также искали различные способы, как попасть домой”, — сказал Мелликов.

Сам Мелликов с одним из игроков добрались до Таллинна на самолете Finnair, остальная команда полетела в Ригу, а уже оттуда на автобусе домой.