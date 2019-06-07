Эстонские социал-демократы в воскресенье выберут себе нового председателя. Претендентов трое

Съезд в 11 часов откроет нынешний председатель партии Евгений Осиновский, который выступит с отчетом о проделанной работе. В апреле Осиновский, возглавлявший партию четыре года, сообщил, что больше не будет баллотироваться на пост председателя.

Делегатам съезда предстоит сделать выбор между Рийной Сиккут, Индреком Сааром и Лаури Ляэнеметсом. За месяц кандидаты побывали во всех уездах и приняли участие в открытых дебатах на тему дальнейшего развития социал-демократии и партии. На съезде каждый кандидат выступит с речью перед членами партии.

Новый председатель станет известен в районе 13-14 часов. Если для выбора председателя понадобится второй тур, то результаты голосования будут утверждены ориентировочно в 13.45. Если победитель определится в первом туре, имя нового председателя выяснится к 13 часам.

Помимо председателя делегаты также выберут заместителей председателя и новое правление партии.