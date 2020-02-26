Эстонские профсоюзы обратились к Зеленскому: Киев должен отменить Закон о труде

"Запланированные изменения неприемлемы для страны, которая поддерживает демократические ценности", — говорится в письме, отправленном главой Центрального союза профоюзов Пеэпом Петерсоном президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру парламента Дмитрию Разумкову и премьер-министру Алексею Гончаруку, сообщает RusErr.

"Эти законодательные изменения должны быть предметом всесторонней консультации с профсоюзами. Нет никаких оснований для принятия спешно разработанных поправок к этим важным законам без полноценных трехсторонних переговоров", — считает Пеэп Петерсон.

По данным профсоюзов, указанные законодательные инициативы дадут работодателям право в одностороннем порядке изменять условия трудового договора и, если работник не согласен, уволить его без выплаты выходного пособия. Также планируемые поправки в трудовое законодательство резко снижают оплату сверхурочной работы и отменяют некоторые социальные гарантии.