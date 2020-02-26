Эстонские профсоюзы обратились к Зеленскому: Киев должен отменить Закон о труде(1)
Центральный союз профсоюзов Эстонии обратился к президенту, правительству и парламенту Украины с призывом отклонить законопроекты "О труде" и "Об обеспечении профсоюзной деятельности", которые сейчас находятся на рассмотрении в Верховной Раде, поскольку, по мнению эстонской организации, при вступлении этих инициатив в силу права украинских работников будут существенно ущемлены.
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