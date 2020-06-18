Эстонские проекты выиграли более 10 млн евро из Европейского фонда обороны

По словам министра обороны Юри Луйка, финансирование в сумме более 10 миллионов евро для проектов предприятий оборонной промышленности Эстонии повысит конкурентоспособность и возможности развития отечественной оборонной промышленности, а также укрепит оборонную способность как Эстонии, так и Европы в целом.

”Оборонные исследования и разработки никогда ранее не финансировались из общего бюджета Европейского союза. Изменение поможет уменьшить раздробленность Европы с точки зрения систем вооружений и, таким образом, способствовать улучшению возможности взаимодействия вооруженных сил европейских стран”, — отметил Луйк.

Он добавил, что принципы этой программы были разработаны и согласованы с государствами-членами Европейского Союза под руководством Эстонии во время ее председательства в ЕС. ”Сегодня эти идеи реализованы, и у оборонной промышленности Эстонии появится возможность управлять одной из самых амбициозных программ развития в Европе. Кроме того, эстонские компании посредством деятельности по развитию смогут войти в цепочки поставок крупных европейских оборонных компаний, повышая, в свою очередь, долю всего экспорта Эстонии”, — сказал Луйк.

Кусти Салм, директор Центра оборонных инвестиций, сказал, что инвестиции Европейского союза в оборонную промышленность Эстонии можно считать впечатляющими.

”Тот факт, что под руководством Эстонии была подготовлена и осуществлена общеевропейская программа развития беспилотных наземных систем, является, бесспорно, самым крупным достижением, которого когда-либо удавалось добиться оборонной промышленности Эстонии. Управление совместными проектами и участие в них дает обеим компаниям и эстонскому государству ценный опыт сотрудничества и возможность войти в цепочку поставок крупных компаний, а также увеличить экспорт оборонной промышленности Эстонии и тем самым принести дополнительные деньги экономике Эстонии”, — отметил Салм.

В 2019-2020 годах Европейский союз инвестирует в оборонные исследования и разработки в рамках Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIDP) 500 миллионов евро, из которых более 10 миллионов евро пойдут четырем эстонским компаниям.