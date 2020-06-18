Эстонские проекты выиграли более 10 млн евро из Европейского фонда обороны

Впервые проекты четырех предприятий оборонной промышленности Эстонии — Milrem Robotics, Cybernetica, GT Cyber Technologies, DefSecIntel Solutions — получили поддержку Европейского союза в области оборонных исследований и разработок, что повысит конкурентоспособность оборонной промышленности Эстонии и оборонные возможности Европы.
По словам министра обороны Юри Луйка, финансирование в сумме более 10 миллионов евро для проектов предприятий оборонной промышленности Эстонии повысит конкурентоспособность и возможности развития отечественной оборонной промышленности, а также укрепит оборонную способность как Эстонии, так и Европы в целом.
”Оборонные исследования и разработки никогда ранее не финансировались из общего бюджета Европейского союза. Изменение поможет уменьшить раздробленность Европы с точки зрения систем вооружений и, таким образом, способствовать улучшению возможности взаимодействия вооруженных сил европейских стран”, — отметил Луйк.
Он добавил, что принципы этой программы были разработаны и согласованы с государствами-членами Европейского Союза под руководством Эстонии во время ее председательства в ЕС. ”Сегодня эти идеи реализованы, и у оборонной промышленности Эстонии появится возможность управлять одной из самых амбициозных программ развития в Европе. Кроме того, эстонские компании посредством деятельности по развитию смогут войти в цепочки поставок крупных европейских оборонных компаний, повышая, в свою очередь, долю всего экспорта Эстонии”, — сказал Луйк.
Кусти Салм, директор Центра оборонных инвестиций, сказал, что инвестиции Европейского союза в оборонную промышленность Эстонии можно считать впечатляющими.
”Тот факт, что под руководством Эстонии была подготовлена и осуществлена общеевропейская программа развития беспилотных наземных систем, является, бесспорно, самым крупным достижением, которого когда-либо удавалось добиться оборонной промышленности Эстонии. Управление совместными проектами и участие в них дает обеим компаниям и эстонскому государству ценный опыт сотрудничества и возможность войти в цепочку поставок крупных компаний, а также увеличить экспорт оборонной промышленности Эстонии и тем самым принести дополнительные деньги экономике Эстонии”, — отметил Салм.
В 2019-2020 годах Европейский союз инвестирует в оборонные исследования и разработки в рамках Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIDP) 500 миллионов евро, из которых более 10 миллионов евро пойдут четырем эстонским компаниям.
В конкурсе Европейской программы развития оборонной промышленности 2019 года приняли участие 9 предприятий и исследовательских учреждений Эстонии. Эстонское государство поддержало софинансированием или письмом-подтверждением 5 проектов. Среди победителей конкурса оказалось 4 проекта, что является очень высоким результатом для страны такого размера, как Эстония.
В рамках проекта Integrated Modular Unmanned Ground System или iMUGS разрабатывается беспилотное наземное транспортное средство с системой управления, решением для киберзащиты и интегрированной сенсорной сетью. Начальные эксплуатационные функции системы связаны с улучшением ситуационной осведомленности на поле боя и повышением маневренности и транспортной способности подразделений. Долгосрочная цель проекта iMUGS заключается в создании стандарта для беспилотного наземного транспортного средства, на котором в будущем должны основываться все автономные системы. К проекту присоединились Эстония, Финляндия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Латвия. Общая стоимость проекта составляет 32,5 миллиона евро, из которых 30,6 млн евро составляет поддержка от Европейской комиссии. Из эстонских предприятий в проекте, помимо Milrem Robotics, участвует также GT Cyber Technologies, а из эстонских исследовательских учреждений –Академия сил обороны. Threod Systems, Rantelon и DefSecIntel Solutions участвуют в проекте в качестве субподрядчиков.
Цель руководимой Испанией European Cyber Situational Awareness Platform (ECYSAP) заключается в создании прототипа платформы кибер-ситуационной осведомленности для военного использования. Присоединились Испания, Италия, Франция и Эстония. Общая стоимость проекта составляет 18,8 млн евро, из которых 10,9 млн евро запрошены у EDIDP. Промышленный консорциум, разрабатывающий платформу, возглавляет испанская компания Indra Sistemas, и в нем участвует эстонская компания Cybernetica, которая занимается в проекте визуализацией изображения ситуационной осведомленности и интеграцией датчиков.
European Command & Control System (ESC2) направлена на разработку систем управления на стратегическом и оперативном уровне для операций EUMS и MPCC (Military Planning and Conduct Capability). В ходе проекта будет создан дизайн системы связи. К проекту присоединились Испания, Португалия, Германия, Люксембург, Италия и Франция. Общая стоимость проекта составляет 22 млн, из которых 20 млн составляет поддержка.
Проект Persistent Earth Observation for Actionable Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (PEONEER) связан с геоаналитикой, мониторингом и разведкой. К проекту присоединились пять стран во главе с итальянской космической компанией e-GEOS S.p.A. Эстонская компания DefSecIntel разрабатывает обработку изображений и автоматическое обнаружение объектов на основе искусственного интеллекта. Общая стоимость проекта составляет 8,48 млн, поддержка — 7,2 млн.
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