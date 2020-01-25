Эстонские преступники обманывают финнов на миллионы евро ежегодно

Профессиональные преступники из Эстонии прочно обосновались в Финляндии, используя новые способы для совершения мошенничеств, пишет Yle.
Так, по фиктивным трудовым договорам преступники привозят в Финляндию сотни людей, так называемых денежных мулов, чью личную информацию и банковские реквизиты используют потом при совершении преступлений. Зачастую это сетевые мошенничества, полученная выгода от которых исчисляется миллионами евро.
В последнее время столичная полиция раскрыла множество подобных махинаций, однако стоящие за ними главари зачастую находятся в недосягаемости.
Согласно властям, для преступников не составляет труда отыскать денежных мулов.
- Это бесконечный круговорот, такие люди всегда находятся. Деньги манят. Насколько нам известно, мулы получают от нескольких сотен до тысячи евро в зависимости от масштаба преступления. Главари, занимающиеся организованной преступностью, хотят остаться неизвестными. Они хотят быть в тени и им это хорошо удается, - комментирует Ханну Кортелайнен уголовный комиссар из полиции Хельсинки.
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