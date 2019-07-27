Эстонские политики не торопятся запрещать портал Baltnews

По мнению председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, закрытие Baltnews может не дать ожидаемого эффекта, потому что Эстония находится рядом с Россией, у которой есть много других каналов. С другой стороны, закрытие Baltnews можно было рассмотреть как декларативный и политический шаг в контексте действующих против России санкций: "Это относится вместе со всем прочим к санкциям. Как политическое решение, которое, конечно, можно рассмотреть в Эстонии".

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд закрытие Baltnews не поддерживает: "Разумнее самим вести необходимую разъяснительную работу и развивать в обществе критическое мышление. Сильное общество не боится негативной пропаганды. Но умышленное распространение фейковых новостей следовало бы сильнее регулировать правовыми методами".