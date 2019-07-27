27.07.2019, 15:14

Эстонские политики не торопятся запрещать портал Baltnews

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rus.delfi.ee
EST 4
Moskva 18.06.2018
Foto: Andres Putting

Эстонские политики считают, что с пропагандой следует бороться, но не спешат закрывать связанный с Россией портал Baltnews по примеру Латвии, пишет rus.err.ee.

По мнению председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, закрытие Baltnews может не дать ожидаемого эффекта, потому что Эстония находится рядом с Россией, у которой есть много других каналов. С другой стороны, закрытие Baltnews можно было рассмотреть как декларативный и политический шаг в контексте действующих против России санкций: "Это относится вместе со всем прочим к санкциям. Как политическое решение, которое, конечно, можно рассмотреть в Эстонии".

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд закрытие Baltnews не поддерживает: "Разумнее самим вести необходимую разъяснительную работу и развивать в обществе критическое мышление. Сильное общество не боится негативной пропаганды. Но умышленное распространение фейковых новостей следовало бы сильнее регулировать правовыми методами".

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Между тем член правления EKRE и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считает возможным рассмотреть закрытие Baltnews: "И раньше обсуждались ограничения для инфоканалов, которые имеют явный антиэстонский характер и распространяют антиэстонскую ложь и клевету. Тем более, что у нас почти треть населения живет в российском информационном пространстве, которое нам, совершенно очевидно, враждебно. Обязательно надо это контролировать и ограничивать".

Председатель EKRE Март Хельме не видит проблемы в том, что он сам дважды за последний месяц дал интервью Baltnews: "Мы хотим закрыть все враждебные российские каналы, но поскольку все остальные политические партии против этого, мы не видим причины, почему мы должны их игнорировать", — пояснил он.

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