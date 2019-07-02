Эстонские полицейские завершили проект по обучению коллег на Украине

"Благодаря полиции Эстонии мы получили неоценимый опыт. Знания, переданные нам эстонскими коллегами, и пройденная в Эстонии практика помогут нам быстрее достичь того уровня, на котором мы хотим видеть нашу полицию," — сказал начальник главного управления Государственной полиции Черниговской области Эдуард Алехин.

По словам руководителя проекта, подполковника полиции Тармо Вийкмаа, в фокусе проекта были разные темы, с которыми проходится сталкиваться полиции разных стран ежедневно, например, поиск пропавших людей, надзор за дорожным движением, реагирование на вызовы и многое другое. „По оценке руководства полиции Черниговской области, а также участвовавших в проекте эстонских и украинских полицейский и представителей посольства Эстонии в Киеве, этот проект прошел успешно", — сказал Вийкмаа.

Один из основных преподавателей этого проекта, руководитель бюро информации Лыунаской префектуры Индрек Коэметс сказал, что многие эстонские полицейские выступили в роли учителей впервые, но обучение проходило легко. „Украинские полицейские очень мотивированы, обучение проходили хорошие специалисты и профессионалы своего дела", — сказал Коэметс.