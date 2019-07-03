Эстонские полицейские научили молдавских коллег принимать высоких гостей

„Целью этого проекта было обучение молдавских полицейских, которые занимаются организацией полицейского эскорта, подготовкой и проведением визитов гостей высокого уровня", – сказал руководитель проекта подполковник полиции Тармо Вийкмаа.

В ходе проекта, который начался еще в декабре 2017 года, опытные эстонские полицейские провели обучение 36 молдавских коллег и пяти будущих преподавателей с молдавской стороны.

Молдавским чиновникам рассказали о том, как идет подготовка и проведение полицейских эскортов в Эстонии. В ходе проекта было проведено обучение по принудительной остановке транспортных средств, представляющих опасность для кортежа. Эстонская полиция подарила молдавским коллегам шесть "ежей", которые применяют для принудительной остановки, и девять бортовых видеокамер для полицейских автомобилей.

„Кроме того, теперь у молдавских коллег есть современная учебная программа, материалы и свои преподаватели, которые смогут передать знания другим полицейским", – добавил Тармо Вийкмаа. „В начале девяностых годов многие страны помогали эстонской полиции знаниями и оснащением, теперь мы можем поддержать и помочь других. Руководство полиции Молдовы считает этот проект успешным и полезным, и они выразили желание продолжить сотрудничество".

Проект был финансирован Министерством иностранных дел Эстонской Республики из средств для поддержки развития и оказания гуманитарной помощи.