Эстонские пляжи заполонили сине-зеленые водоросли. Когда они исчезнут?

По словам морского биолога Георга Мартина, сине-зеленые водоросли, или цианобактерии являются древнейшим организмом, без которого не было бы современного мира. Цианобактерии встречаются практически везде как в чистом виде, так и в симбиозе с другими организмами. ”В Балтийском море сине-зеленые водоросли встречаются практически круглый год, однако именно летом в результате стечения ряда благоприятных обстоятельств происходит их массовое цветение”, — пояснил Мартин.

По его словам, летнее цветение сине-зеленых водорослей в Балтийском море — обычное явление. Сейчас долгое время погода была безветренной и солнечной. Также массовому цветению способствует высокое содержание фосфатов в морской воде. Само цветение начинается в открытом море, после чего поверхностные скопления ветром и течением переносятся на пляжи. Исчезают ядовитые водоросли когда меняется направление или сила ветра: волны либо выбрасывают их на берег, либо уносят обратно в открытое море.

По словам Мартина, купаться в морской воде, богатой сине-зелеными водорослями, неразумно, поскольку они потенциально токсичны и могут привести к ряду проблем со здоровьем. Если же контакт все-таки произошел, следует сразу же вымыться чистой водой.