Эстонские острова закрываются: въезд разрешен только их жителям

Правительство сообщает, что для предотвращения распространения коронавируса для островов введены ограничения на передвижение.
На острова Хийумаа, Сааремаа, Мухумаа, Вормси, Кихну и Рухну разрешено ездить только имеющим там постоянное место жительства людям. Другим людям в регион ехать нельзя. Находящиеся там сейчас могут вернуться домой. Ограничение не распространяется на грузоперевозки и оказание жизненно важных услуг.
Во избежание близкого контакта на открытой автомобильной палубе парома пассажиры должны оставаться в автомобиле или автобусе. Жители островов получат необходимую информацию по информационным каналам своего местного самоуправления. Ограничение действует до изменения распоряжения.
В случае проблем со здоровьем можно проконсультироваться с семейным врачом или на консультационной линии семейных врачей 1220, при звонке из-за границы +372 634 6630.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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