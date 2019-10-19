Эстонские мужчины любят иностранок

В нынешнее время самая распространенная причина ходатайства о виде на жительство — семейная миграция, или переезд к живущему в Эстонии супругу или родственнику. Сейчас тренд на семейную миграцию. На данный момент выдано свыше 9300 видов на жительство, которые предназначены для семейной миграции.

Мужчины все чаще привозят девушек в Эстонию. В течение некоторого времени среди иностранцев, подавших заявление на получение вида на жительство в Эстонии, было больше женщин, чем мужчин. Это разница быстро увеличивается. В 2016 году женщин, желающих переехать к супругу в Эстонию, было в два раза больше, чем мужчин — к своей жене. А сейчас женщин и вовсе в три раза больше.

Самые популярные страны, откуда совершается семейная миграция — Россия, Украина и Беларусь.