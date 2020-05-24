Эстонские медики назвали критичный уровень заболеваемости, при котором придется вновь ужесточать ограничения

"Несмотря на то, что чрезвычайное положение закончилось в государственном масштабе, чрезвычайная ситуация (hädaolukord) в системе здравоохранения продолжает сохраняться. Эта ситуация продолжится, по крайней мере, до конца мая", — говорит медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.
По оценке медиков, ситуация в нашем случае будет критичной, если среднее число ежедневных заражений в течение двух недель будет составлять 25 случаев на 100 000 населения. Сейчас это показатель — около 6 случаев. Если в течение 14 дней каждый день будут регистрироваться по 23 новых случая, правительству Эстонии придется задуматься о повторном введении чрезвычайного положения.
"Люди должны понимать, что болезнь никуда не делась — ни в Эстонии, ни в соседних странах. Это значит, что правила поведения, которые помогают сдерживать болезнь, а именно, мыть руки, оставаться дома во время болезни и избегать ненужных контактов, важно соблюдать в течение всего лета", — напоминает глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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