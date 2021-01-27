Эстонские и финские эксперты не пришли к решению в вопросе восстановления трудовой миграции

"Мы понимаем, что решения Финляндии исходили из защиты здоровья населения от вируса, в том числе и нового штамма. Показатели заболеваемости в Финляндии одни из самых низких в Европе", — сказал вице-канцлер МИД Эстонии Эрки Кодар.

"Цель представленных Эстонией предложений — найти с помощью дополнительных мер возможности для пересечения границы с целью продолжения экономической деятельности, в том числе восстановления трудовой миграции", — добавил он.

Предложения Эстонии касались введения тестирования для въезжающих в Финляндию людей и условий их возвращения в Эстонию.

Предложения, представленные финской стороне на рассмотрение, касаются нескольких ведомств. Рабочая группа договорилась, что детальное обсуждение предложений продолжится между экспертами в области здравоохранения в ближайшие дни.

Вновь рабочая группа встретится для продолжения обсуждения этой темы на следующей неделе. Этот же вопрос обсудят министры иностранных дел в формате видеоконференции.