Эстонские гинекологи требуют относиться к каждой роженице, как к потенциальной больной

Ежемесячно в Эстонии происходит 1200 - 1500 родов, к тому же лечатся и обследуются в больницах примерно 500 - 600 беременных.

В случае нормальных родов только за одни сутки нахождения в больнице женщина соприкасается с 10 медработниками, в случае осложнений и появления на свет нескольких новорожденных - с 20 медработниками . И это число медиков выйдет из строя, если роженица была зараженной и средства защиты не использовались", - сказал подписавший письмо доктор Иво Саарма.

По его словам, доля инфицированных SARS-CoV- 2 достигла опасного уровня. "Выявление вирусоносителей и больных, а также их изоляция имеет критическое значение, чтобы болезнь не распространялась от матери - ребенку, от пациента - пациенту и от пациента - персоналу", - считает Саарма.

"Из-за широкого распространения коронавируса пришло время обращаться с каждой госпитализированной беременной и роженицей, как с потенциальным зараженным. Если мы этого не сделаем, то быстро потеряем возможность оказывать помощь роженицам из-за заболеваемости и карантина персонала", - отмечает Саарма.

Врачи-гинекологи просят предоставить персоналу родильных отделений средства защиты наравне с инфекционными клиниками.

К тому же необходимо иметь круглосуточную возможность делать беременным и роженицам экспресс-тесты на коронавирус, чтобы по возможности быстро отделять заразных пациентов от больных.

По мнению врачей, у персонала родильных отделений должна быть возможность сдавать раз в неделю анализ на SARS-CoV-2, чтобы избежать ситуации, когда медработник, не зная об этом, превратится в разносчика заразы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!