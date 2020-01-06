Эстонские эксперты: российский комплекс "Авангард" неуязвим для сегодняшних средств ПВО

"Эти ракеты могут маневрировать в воздушном пространстве как по высоте, так и вправо-влево, как говорят. Россияне уверены, что поразить её очень сложно", - сказал депутат Рийгикогу, генерал в отставке Антс Лаанеотс.

Подполковник запаса, депутат Рийгикогу Лео Куннас считает, что недооценивать боевой потенциал России нельзя и верит в то, что ракеты комплекса "Авангард" действительно могут выполнять свою боевую задачу и что они неуязвимы для сегодняшних средств противовоздушной и противоракетной обороны: "До сих пор таких систем не существует. Основная проблема тут в том, что эту ракету не остановить. Все системы противоракетной обороны станут недействительными", - пояснил депутат Рийгикогу, подполковник запаса Лео Куннас.

Лаанеотс в отличие от Куннаса скептически относится к способности "Авангарда" представлять какую-то угрозу, но оба специалиста считают, что для существования подобного вооружения нужно решить две технические задачи - устойчивость к высокой температуре и управляемость на сверхзвуковых скоростях.

"Всё что связано как с "Авангардом", так и с "БУКом" сомнительно. Ракета летит достаточно низко, на высоте 20-30 километров и с такой скоростью нагревается до 2000 градусов. Я не представляю себе, как она может управляться и ориентироваться в воздухе. Отношусь к этому с большим скептицизмом", - добавил Антс Лаанеотс.