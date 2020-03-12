Эстонские больницы готовят места для больных коронавирусом: где, кого и как будут лечить в случае эпидемии?

"В инфекционную клинику Мериметса можно госпитализировать 50-60 пациентов с диагнозом инфекционного заболевания", — сказала пресс-секретарь Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба. Койко-мест интенсивной терапии самой высокой, третьей ступени в инфекционной клинике Мериметса нет, койко-мест интенсивной терапии второй ступени — три, и мест интенсивной терапии самой низкой, первой ступени — семь. "Несколько изоляторов есть также в расположенном в главном здании LTKH отделении интенсивной терапии", — отметила Суба. Нуждающиеся в интенсивной терапии более высокой ступени больные гриппом также получают необходимое лечение в расположенном в главном здании LTKH отделении интенсивной терапии, а не в инфекционной клинике.

Пациентов с коронавирусом в особенно тяжелом или критическом состоянии доставляли бы в Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH).

"Если Ляэне-Таллиннская центральная больница обнаружит, что у больного органная недостаточность и он нуждается в интенсивной терапии, они свяжутся с нами и мы заберем больного", — сказал главврач PERH Пеэп Тальвинг.

По словам Тальвинга, больным коронавирусом напрямую в PERH обращаться не стоит, за исключением случаев, когда у пациента сопутствующая патология, которую лечат именно в PERH (например, тяжелая травма, инсульт или инфаркт сердца — серьезные проблемы с сердцем тоже могут быть осложнением коронавируса). Больные коронавирусом в Таллинне должны обращаться в инфекционную клинику Мериметса, по возможности на своем транспорте (на машине) или при ее отсутствии на скорой помощи. На общественном транспорте или на такси подозревающий у себя коронавирус человек ехать в больницу не должен.

В PERH 52 койко-места интенсивной терапии третьей ступени. На всех этих местах можно предложить вентиляцию легких пациентам с затрудненным дыханием и диализ тем, чьи почки больше не справляются со своей работой.

Тальвинг сказал, что на случай, если количество тяжело больных коронавирусом людей увеличится, PERH подготовила многоэтапный кризисный план. Прежде всего тяжело больным коронавирусом пациентам можно было бы предлагать лечение в трех изоляторах в одном отделении интенсивной терапии. Когда эти места заполнятся, PERH выделила бы все первое отделение интенсивной терапии пациентам с коронавирусом (всего 14 мест). "Перераспределение произойдет сразу, когда возникнет необходимость", — отметил Тальвинг.

Плановое лечение было бы отложено