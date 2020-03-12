Эстонские больницы готовят места для больных коронавирусом: где, кого и как будут лечить в случае эпидемии?
Уже с января больницы Эстонии проводят приготовления на случай, если эпидемия коронавируса придет в Эстонию, пишет Eesti Ekspress.
Уже с января больницы Эстонии проводят приготовления на случай, если эпидемия коронавируса придет в Эстонию, пишет Eesti Ekspress.
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) уже в середине января сформировала специальную руководящую группу инфекционного контроля коронавируса, куда входят многие руководящие работники больницы.
Центрами лечения пациентов с коронавирусом станут Ляэне-Таллиннская центральная больница (LTKH) (к ней относится и инфекционная клиника Мериметса), Пярнуская больница, Ида-Вируская центральная больница и Клиника Тартуского университета. Пациентами в особенно тяжелом состоянии занимались бы Северо-Эстонская региональная больница и Клиника Тартуского университета.
"В инфекционную клинику Мериметса можно госпитализировать 50-60 пациентов с диагнозом инфекционного заболевания", — сказала пресс-секретарь Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба. Койко-мест интенсивной терапии самой высокой, третьей ступени в инфекционной клинике Мериметса нет, койко-мест интенсивной терапии второй ступени — три, и мест интенсивной терапии самой низкой, первой ступени — семь. "Несколько изоляторов есть также в расположенном в главном здании LTKH отделении интенсивной терапии", — отметила Суба. Нуждающиеся в интенсивной терапии более высокой ступени больные гриппом также получают необходимое лечение в расположенном в главном здании LTKH отделении интенсивной терапии, а не в инфекционной клинике.
Пациентов с коронавирусом в особенно тяжелом или критическом состоянии доставляли бы в Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH).
"Если Ляэне-Таллиннская центральная больница обнаружит, что у больного органная недостаточность и он нуждается в интенсивной терапии, они свяжутся с нами и мы заберем больного", — сказал главврач PERH Пеэп Тальвинг.
По словам Тальвинга, больным коронавирусом напрямую в PERH обращаться не стоит, за исключением случаев, когда у пациента сопутствующая патология, которую лечат именно в PERH (например, тяжелая травма, инсульт или инфаркт сердца — серьезные проблемы с сердцем тоже могут быть осложнением коронавируса). Больные коронавирусом в Таллинне должны обращаться в инфекционную клинику Мериметса, по возможности на своем транспорте (на машине) или при ее отсутствии на скорой помощи. На общественном транспорте или на такси подозревающий у себя коронавирус человек ехать в больницу не должен.
В PERH 52 койко-места интенсивной терапии третьей ступени. На всех этих местах можно предложить вентиляцию легких пациентам с затрудненным дыханием и диализ тем, чьи почки больше не справляются со своей работой.
Тальвинг сказал, что на случай, если количество тяжело больных коронавирусом людей увеличится, PERH подготовила многоэтапный кризисный план. Прежде всего тяжело больным коронавирусом пациентам можно было бы предлагать лечение в трех изоляторах в одном отделении интенсивной терапии. Когда эти места заполнятся, PERH выделила бы все первое отделение интенсивной терапии пациентам с коронавирусом (всего 14 мест). "Перераспределение произойдет сразу, когда возникнет необходимость", — отметил Тальвинг.
Эпидемия коронавируса означала бы, что плановое лечение (например, установка тазобедренного сустава или т.п.) могут отложить: так больницы смогут использовать свою лечебную мощность для срочных пациентов. Так же лечат больных коронавирусом в Италии, где плановое лечение сведено к минимуму.
"Если в Северной Эстонии будут тысячи больных коронавирусом, то несомненно, в какой-то степени ограничат долю обычной деятельности", — сказал Тальвинг.
При необходимости нуждающихся в интенсивной терапии принимала бы и Ида-Таллиннская центральная больница, где 13 мест интенсивной терапии третьей ступени.
Свои места интенсивной терапии, готовясь к эпидемии коронавируса, осмотрели и другие больницы.
В Ида-Вируской центральной больнице девять мест интенсивной терапии третьей ступени и девять мест интенсивной терапии второй ступени. "В случае полномасштабной эпидемии произошло бы полное перепрофилирование отделений, — сказал Юло Вельдре, руководитель по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы. — Уменьшат до минимума плановое лечение. В случае кризиса можно было бы создать возможность для лечения до 80 больных коронавирусом пациентов".
В клинике анестезиологии и интенсивной терапии Клиники Тартуского университета 28 мест интенсивной терапии третьей ступени. "Больница может помочь и большему количеству нуждающихся в интенсивной терапии больных, чем обычно, для этого при необходимости реорганизовав свою работу и ограничив плановую деятельность", — подтвердил заведующий лечебной частью клиники Андрес Котсар.
В Пярнуской больнице пять коек интенсивной терапии второй ступени и пять коек интенсивной терапии третьей ступени, сказал заведующий лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Вахула. "Интенсивную терапию можно расширить на семь коек в послеоперационную палату". Вдобавок в инфекционном отделении Пярнуской больницы 20 койко-мест.
Вдобавок к подготовке коек больницы осматривают также запасы лекарств и защитное снаряжение медиков.
"Мы ежедневно следим за остатком на складе средств индивидуальной защиты и аптеки. Антивирусных лекарств для лечения Covid-19 нет, но если помимо осложненного вирусного воспаления легких возникнет бактериальное воспаление легких, то для этого мы запасаемся антибиотиками. Мы все время контактируем с оптовыми продавцами лекарств, чтобы антибиотиков хватило", — сказал главврач PERH Пеэп Тальвинг.
По словам Тальвинга, в Эстонии не готовы испытывать на больных коронавирусом лекарства, эффективность которых только в экспериментальной фазе (ремдесивир и лекарства против ВИЧ лопинавир и ритонавир).
"Лечение состояло бы в поддерживающем лечении, — сказал Тальвинг. — Это означает жидкостная терапия, при необходимости поддержка дыхательной недостаточности, почечная заместительная терапия и лечение всех осложнений".
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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