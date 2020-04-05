Эстонские больницы еще в январе готовились к COVID-19

Крупнейшие эстонские больницы еще зимой начали подготовительную работу к возможной вспышке нового китайского коронавируса.
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) еще в середине января создала специальную координационную группу по коронавирусному инфекционному контролю, куда вошли многие ведущие специалисты больницы.
Центрами по лечению больных коронавирусом стали Западно-Таллиннская центральная больница (в состав которой входит также инфекционная клиника Мериметса), Пярнуская больница, Ида-Вируская центральная больница и Клиника Тартуского университета. Пациентами с особенно тяжелыми формами заболевания занимаются PERH и Клиника Тартуского университета.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% случаев заболевания коронавирусом протекают в легкой форме. Около 15% заболевших переносят заболевание в тяжелой форме, и им может понадобиться дополнительный кислород. Еще пять процентов оказываются в критическом состоянии и нуждаются в искусственной вентиляции легких и лечении, поддерживающим жизнеспособность других органов.
Какими возможностями обладают эстонские больницы для лечения пациентов в критическом состоянии?
«Инфекционная клиника Мериметса может госпитализировать 50-60 пациентов с диагностированным инфекционным заболеванием», — сказала пресс-секретарь Западно-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба. Клиника Мериметса не обладает ресурсами для интенсивной терапии третьего, самого сложного этапа. Для интенсивной терапии второго этапа в клинике есть три, а для первого этапа — семь койко-мест. «Некоторые изоляционные боксы есть и в отделении интенсивной терапии в основном корпусе Западно-Таллиннской центральной больницы», — отметила Суба. Кроме того, и те больные гриппом, кто нуждается в интенсивной терапии третьего этапа, могут получить необходимую медицинскую помощью не в инфекционной клинике, а в отделении интенсивной терапии главного корпуса Западно-Таллиннской центральной больницы.
Больных коронавирусом в особенно сложной или критической форме готов принять PERH в Таллинне.
«Если в Западно-Таллиннской центральной больнице посчитают, что у больного наблюдается функциональная недостаточность органов и он нуждается в интенсивном лечении, тогда они связываются с нами, и мы переводим больного к себе», — описывает ситуацию старший врач PERH Пеэп Тальвинг.
По словам Тальвинга, больным коронавирусом не стоит обращаться напрямую в PERH, за исключением случаев, если у пациента имеется сопутствующая патология, лечением которой занимаются именно в PERH (например, тяжелая травма, инсульт или инфаркт сердца — серьезные проблемы с сердцем также могут привести к осложнению в случае заболевания коронавирусом). В Таллинне больным коронавирусом стоит обращаться в инфекционную клинику Мериметса. По возможности на своем транспорте (автомобиле) или, в его отсутствие, на машине скорой помощи. Человеку с подозрением на коронавирус запрещается ехать в больницу на общественном транспорте или на такси.
PERH имеет в наличии 52 койко-места для интенсивной терапии третьего этапа. В случае с каждым из них пациентам с затрудненным дыханием может быть проведена искусственная вентиляция легких, а также сделан диализ тем, у кого почки больше не справляются со своими функциями.
Тальвинг также рассказывает, что на случай увеличения числа людей с тяжелой формой коронавируса, PERH заранее разработал ступенчатую кризисную программу. Прежде всего, лечение больных с тяжелой формой может быть предложено в трех изоляционных боксах в одном из отделений интенсивной терапии. Если этого окажется недостаточно, PERH готов выделить на нужды пациентов, зараженных коронавирусом, всё первое отделение интенсивной терапии (в общей сложности 14 мест).
При необходимости нуждающихся в интенсивном лечении готова принять и Ида-Таллиннская центральная больница (ITK), где есть 13 койко-мест для интенсивной терапии третьего этапа.
В Ида-Вируской центральной больнице есть по 9 мест для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии второй и третьей степеней. «В случае полномасштабной эпидемии может произойти полное перепрофилирование всех отделений больницы, — заявил руководитель коммуникационной службы Ида-Вируской центральной больницы Юло Вельдре. — Число плановых операций в таком случае снижается до минимума. В кризисной ситуации мы можем создать условия для лечения 80 пациентов, больных коронавирусом».
В отделении анестезиологии и интенсивной терапии Клиники Тартуского университета насчитывается 28 мест для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии третьего этапа.
В Пярнуской больнице, по словам руководителя ее лечебного отделения Вейко Вахула, насчитывается по 5 койко-мест для больных, кому необходима интенсивная терапия второй и третьей степеней.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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