Эстонская студентка вошла в престижный рейтинг журнала Forbes

Американский журнал Forbes включил в рейтинг людей младше 30-лет, внесших вклад в развитие сферы здравоохранения , студентку Таллиннского технического университета Грете Кикас, которая разработала метод по выявления людей, входящих в группу риска по ВИЧ.
Метод называется Diagnostic Match и позволяет более точно выявлять людей, которых можно было бы проверить на наличие вируса иммунодефицита.
Кикас в сотрудничестве с коллегами и 12 медицинскими организациями руководит первым в Эстонии исследованием группы риска по заболеваемости ВИЧ. Речь идет о клинической исследовательской работе с использованием данных более 124 000 пациентов.