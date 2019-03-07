Эстонская студентка вошла в престижный рейтинг журнала Forbes

Метод называется Diagnostic Match и позволяет более точно выявлять людей, которых можно было бы проверить на наличие вируса иммунодефицита.

Кикас в сотрудничестве с коллегами и 12 медицинскими организациями руководит первым в Эстонии исследованием группы риска по заболеваемости ВИЧ. Речь идет о клинической исследовательской работе с использованием данных более 124 000 пациентов.