Эстонская семейная драма | "Дочь хочет пойти по стопам Греты Тунберг, а я хочу, чтобы она ходила в школу". Отец просит совета

Серьезно обсуждать тему потепления климата мы начали примерно в конце лета — начале осени. В то время, когда в Эстонии стали больше говорить о деятельности Греты Тунберг, а многие одноклассники моей дочери — проявлять больший интерес к защите окружающей среды.

И раньше моя дочь, конечно, говорила, что мы должны отказаться от полиэтиленовых пакетов, что нельзя так много есть мяса… Но теперь всё это приняло новые масштабы.

Где-то в ноябре она решила, что не будет больше ходить по пятницам в школу, а займется вместе с одноклассниками организацией демонстраций против потепления климата. Из дома исчезли все пластиковые пакеты, по ее словам, при прогулках с собакой надо собачьи экскременты оставлять под кустами, а не убирать. Она полностью отказалась от мяса и была очень недовольна тем, что мы хотели иметь его на рождественском столе. Она нетерпимо относится к всяческому пластику и заставила нас тоже отказаться от него.

В какой-то степени я ее понимаю. То, что она делает — касается ее будущего, мы в самом деле должны бы больше заботиться о природе, но нельзя же всё это делать так кардинально. Я совершенно не против того, чтобы она в будущем пошла учиться в университет по специальности "охрана окружающей среды", но сейчас ей нужно всё-таки посвятить себя школе, и позволить своим близким жить нормально.

Я прав?