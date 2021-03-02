Эстонская православная церковь: вакцинация — процесс добровольный

”Мы соблюдаем нейтралитет. Каждый человек сам в праве решать, хочет он вакцинироваться или нет”, — сказал RusDelfi представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата, член Синода Сергей Мянник.

По его словам, Эстонская православная церковь не встает на какую либо сторону, так как вопрос сложный. ”Мы не говорим, что всех нужно вакцинировать или наоборот, нужно запретить вакцинацию. К этому вопросу нужно подходить индивидуально, нужно учитывать все риски, понимать, что грозит человеку, а что нет”.

Сергей считает правильным, что работающие на ”первой линии” получили вакцину раньше — учителя, врачи, полицейские. Поэтому, возможно, нужно больше уделять внимание тем, кто часто контактирует с людьми, а не сидит дома, как многие пенсионеры.

По его словам, в церковь пока что не приходило письмо от Департамента здоровья о вакцинации священнослужителей. Сам Сергей еще не привился.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!