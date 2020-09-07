07.09.2020, 10:10

Эстонская политика в области народонаселения и семьи стала примером для соседей


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Rahvastikuminister Riina Solman oskab pildis püsida ning end tähtsaks teha.
Rahvastikuminister Riina Solman oskab pildis püsida ning end tähtsaks teha.Foto: Rauno Volmar

Президент Латвии Эгилс Левитс, открывая 3 сентября в Риге осеннюю сессию Сейма, в своей вступительной речи дал высокую оценку политике Эстонии в области народонаселения и семьи, а также созданию для этой цели должности министра народонаселения.

Левитс подчеркнул важность такой политики, обеспечивающей стабильность и развитие государства. Президент сказал, что одной административной реформы в Латвии недостаточно и укрепление государства должно поддерживаться целенаправленной политикой в области населения и семьи. По его словам, различные ведомства занимаются вопросами детей и семьи, но политика в области народонаселения пока ещё не рассматривается как целостная, приоритетная и требующая существенного финансирования. Эгилс Левитс обратил внимание на то, что мы имеем дело с так называемой горизонтальной политикой, но без координации и общего руководства её звеньями. При этом президент сослался на опыт Эстонии, где эта задача возложена на министра народонаселения и подчеркнул, что и Латвия должна найти соответствующее институциональное решение. По словам главы Латвии, главная проблема состоит всё же в том, что нет политической инициативы, которая сделала бы политику в области народонаселения приоритетной, поставив её на первое место, а не на пятое или десятое.

Эгилс Левитс отметил успехи Эстонии в этой области, ведь согласно прогнозам Эстония благодаря такой политике к 2050 году сохранит нынешнюю численность населения — около 1,3 миллиона, в то время как население Латвии заметно сокращается и к 2050 году составит 1,4 миллиона вместо нынешних 1,9 миллиона.

Министр народонаселения Рийна Солман поблагодарила президента Латвии за столь высокую оценку эстонского опыта. ”Это признание пришло очень своевременно, так как именно в последние месяцы мы усилили балтийское сотрудничество в сфере ответственности министра народонаселения. Благодарю президента Эгилса Левитса за такую поддержку! Я и в дальнейшем буду готова к всестороннему сотрудничеству и обмену опытом с латвийскими коллегами. Для всего балтийского региона важно, чтобы наши страны были сильны и самодостаточны.” Рийна Солман добавила, что когда в сотрудничестве с министерством культуры будет подготовлена ”Программа развития народонаселения и сплочённого общества 2021-2030”, мы сможем благодаря ей ещё больше способствовать развитию Эстонии.

Министр народонаселения заметила, что численность населения сама по себе не обеспечивает государству успеха. ”В то же время понятно, что Эстония немыслима без народа, который хранит нашу культуру и язык. Поэтому важно, чтобы наша страна ценила и поддерживала семью и детей. И это нужно делать продуманно и систематически. Поэтому необходимо видеть дальше, чем на два-три года, и новая программа как раз и работает на перспективу. Только так мы выстоим,” — отметила министр Рийна Солман.

Предложение разработать ”Программу развития народонаселения и сплочённого общества 2021-2030” уже представлено Правительству Республики. Она будет состоять из четырёх подпрограмм — это политика в области народонаселения и семьи вкупе с действиями, связанными с населением, политика адаптации и интеграции, программа гражданского общества и связь с зарубежными эстонцами.

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