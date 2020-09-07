Эстонская политика в области народонаселения и семьи стала примером для соседей

Левитс подчеркнул важность такой политики, обеспечивающей стабильность и развитие государства. Президент сказал, что одной административной реформы в Латвии недостаточно и укрепление государства должно поддерживаться целенаправленной политикой в области населения и семьи. По его словам, различные ведомства занимаются вопросами детей и семьи, но политика в области народонаселения пока ещё не рассматривается как целостная, приоритетная и требующая существенного финансирования. Эгилс Левитс обратил внимание на то, что мы имеем дело с так называемой горизонтальной политикой, но без координации и общего руководства её звеньями. При этом президент сослался на опыт Эстонии, где эта задача возложена на министра народонаселения и подчеркнул, что и Латвия должна найти соответствующее институциональное решение. По словам главы Латвии, главная проблема состоит всё же в том, что нет политической инициативы, которая сделала бы политику в области народонаселения приоритетной, поставив её на первое место, а не на пятое или десятое.

Эгилс Левитс отметил успехи Эстонии в этой области, ведь согласно прогнозам Эстония благодаря такой политике к 2050 году сохранит нынешнюю численность населения — около 1,3 миллиона, в то время как население Латвии заметно сокращается и к 2050 году составит 1,4 миллиона вместо нынешних 1,9 миллиона.

Министр народонаселения Рийна Солман поблагодарила президента Латвии за столь высокую оценку эстонского опыта. ”Это признание пришло очень своевременно, так как именно в последние месяцы мы усилили балтийское сотрудничество в сфере ответственности министра народонаселения. Благодарю президента Эгилса Левитса за такую поддержку! Я и в дальнейшем буду готова к всестороннему сотрудничеству и обмену опытом с латвийскими коллегами. Для всего балтийского региона важно, чтобы наши страны были сильны и самодостаточны.” Рийна Солман добавила, что когда в сотрудничестве с министерством культуры будет подготовлена ”Программа развития народонаселения и сплочённого общества 2021-2030”, мы сможем благодаря ей ещё больше способствовать развитию Эстонии.