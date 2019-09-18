Эстонская полиция призывает: сдай оружие и спи спокойно!

В октябре полиция организует акцию добровольной передачи оружия населением. Цель акции – проинформировать людей об обязанностях, связанных с владением оружием, уменьшить число незарегистрированного оружия и, тем самым, повысить безопасность общества.
В ходе организованных ранее акций полиции были переданы сотни единиц огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов. По словам ведущего чиновника отдела охраны правопорядка Департамента полиции и пограничной охраны Рийты Прооса, в октябре жители Эстонии снова смогут, не опасаясь наказания, передать полиции найденное, например, в деревенском доме и незарегистрированное незаконное оружие.
«В своей работе мы часто видим, что люди находят в ходе реновации домов или во время масштабных строительных работ в потолочных перекрытиях, на чердаках, в стенах домов огнестрельное оружие своих родных или родственников. Часть людей незамедлительно сообщает полиции об обнаруженном оружии, но есть и те, кто по незнанию или из страха наказания оставляют бесхозное оружие пылиться на чердаке», – сообщила Прооса.
Рийта Прооса добавила, что эта акция направлена на повышение сознательности людей и добровольную передачу полиции незаконного оружия, хранящегося у людей. «Призыв направлен, в первую очередь, на сдачу незаконного огнестрельного оружия, но полиция ждет также информации о любом другом оружии, например, газовом, пневматическом и холодном, а также на части огнестрельного оружия и боеприпасы», – перечислила Прооса.
Чиновник полиции напомнила, что для законного владения огнестрельным оружием, а также его основными частями и боеприпасами у владельца должно быть выданное полицией разрешение на оружие или разрешение на коллекционирование. «Хранение огнестрельного оружия, не имея на то разрешения, является наказуемым деянием», – подчеркнула Прооса.
Она отметила, что среди людей бытует ошибочное мнение, что если находящееся в их владении огнестрельное оружие неисправно, непригодно к стрельбе или заржавело, то нет необходимости регистрировать его в полиции или ходатайствовать о выдаче разрешения на оружие. «На самом деле это не так. Фактически оружие является непригодным к стрельбе лишь в том случае, если оно признано непригодным к стрельбе лицом, имеющим соответствующую лицензию, в соответствии с существующими правилами, и об этом имеется документальное подтверждение компетентного учреждения», – пояснила Прооса и добавила, что в октябре у каждого будет возможность без неоправданных опасений передать полиции бесхозное незаконное оружие, хранящееся у людей дома – будь оно исправно или нет.
По словам старшего комиссара полиции, в октябре в полицию могут без опаски обратиться все люди, у которых дома есть какое-либо незарегистрированное оружие, принадлежащее кому-то из семьи и имеющее эмоциональную ценность. «О такой семейной реликвии также следует сообщить в полицию и изъявить желание о его регистрации или приведении в непригодное к стрельбе состояние с намерением последующего хранения в качестве памятной вещи. Полиция проверит техническое состояние оружия и по возможности окажет помощь в регистрации разрешенного в гражданском обороте огнестрельного оружия», – прокомментировала Прооса и добавила, что в таком случае должны быть соблюдены все правила, предписываемые законом.
Акция общегосударственной добровольной сдачи оружия начнется 1 октября и продлится до конца месяца. Согласно Закону об оружии, каждый человек, нашедший утерянное, захороненное, сокрытое или брошенное оружие и боеприпасы и принявший их в свое владение, обязан немедленно уведомить об этом полицию и передать ей находку. Для передачи находки полиция рекомендует связаться при первой возможности со своим участковым полицейским или сообщить полиции о находке по короткому номеру Центра тревоги 112. Затем чиновник полиции сам придет за огнестрельным оружием и безопасно доставит его в полицию на хранение.
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В последний раз аналогичная общегосударственная акция была проведена десять лет назад, и тогда в полицию на хранение было передано 55 единиц оружия, 1301 патрон и семь стволов. Преимущественно это было охотничье оружие и винтовки, однако на хранение было передано также оружие военного времени, его части и боеприпасы. К числу самых интересных переданных единиц оружия можно отнести, например, пистолет Mauser, которые массово изготавливали до 1939 года, и ружье Arsenal, такие ружья изготавливали в Эстонии до 1941 года. Большая часть оружия, о котором население сообщило полиции, было в плохом состоянии, непригодно к использованию и неисправно.
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