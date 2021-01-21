Эстонская полиция африканцу: мы не верим, что вы гей. Докажите!

Мукиса (имя изменено — прим.ред.) через Турцию и Латвию прибывает в Эстонию в 2018 году на основании выданной Эстонией же шенгенской визы. Далее он едет в Швецию, где просит убежища, утверждая, что на родине его ждут гонения из-за сексуальной ориентации, а семья заставляет жениться на женщине. Швеция этим заниматься не хочет и твердо намерена выдать его Эстонии, которая и предоставила ему визу. Мукиса опротестовывает решение, но безрезультатно. 20 ноября 2018 года он подает ходатайство о международной защите уже на восточном побережье Балтийского моря.

В Эстонии предоставлением убежища предполагаемым ЛГБТ-беженцам занимается группа по международной защите и визам, подведомственная информационному бюро Департамент полиции и погранохраны (PPA). Казус Мукисы дошел до нее зимой 2019 года. Мужчину допрашивали два раза, причем первый допрос продолжался пять с половиной часов. На втором допросе Мукиса ходатайствует о психологической помощи, но ему отказывают. 17 мая 2019 года он получает отказ на свое ходатайство об убежище.

"По оценке PPA, Мукиса не является гомосексуалистом. Он смог назвать только одно ЛГБТ-объединение в Уганде. При этом в ходе разговора он упомянул, что хочет стать активистом. Вряд ли человек, который хочет стать активистом, так мало знает о ситуации и организациях сексуальных меньшинств в Уганде”.

”Произошедший в 2010 году инцидент (мужчина утверждает, что подвергся истязаниям со стороны угандской полиции и ведьм, которые кровавыми методами пытались излечить его от гомосексуализма — прим.ред.) не вызывает доверия и в 2019 году уже не актуален. Слова о страхе перед семьей противоречивы и также не вызывают доверия”.

"Объяснение, что он уехал из Уганды, так как семья вынуждала его жениться, сомнительно в случае со взрослым и независимым человеком. Если он не хочет жениться на представителе противоположного пола, то он и не должен этого делать".

”Он говорил, что читал о беженцах и ходатайствах о защите в Европе, но не подал ходатайства о международной защитой в первой же безопасной стране. После отъезда из Уганды он мог сделать это в Турции, а затем в Латвии, но не воспользовался этими возможностями”.