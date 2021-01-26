26.01.2021, 13:30

Эстонская и финская торговые палаты обратились к правительствам с просьбой открыть границы и предложили свое решение проблемы


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Эстонская и финская торговые палаты обратились к правительствам с просьбой открыть границы и предложили свое решение проблемы
Foto: Tiit Blaat

Сегодня Торгово-промышленная палата Эстонии и Торговая палата Финляндии сообща обратились к правительствам двух стран, подчеркивая необходимость смягчения планируемых ограничений. Палаты заверяют, что транспортные компании готовы даже требовать наличие отрицательного теста на коронавирус перед поездкой, если будет разрешено пересечение границы Финляндии.

Гендиректор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Палтс сказал, что Финляндия является самым важным экономическим и торговым партнером для Эстонии.

Одной из основ экономических отношений, по его словам, является свободное передвижение жителей между двумя странами, так как каждую неделю между Эстонией и Финляндией передвигаются тысячи человек, чьи заработок и достаток зависит напрямую от этой возможности.

Палтс отметил, что другие страны с помощью обязательного тестирования позволили свободное передвижение рабочей силы и товаров, и Финляндия могла бы пойти по такому же пути. Он призывает правительства двух стран у сотрудничеству, чтобы избежать строгих ограничений.

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В совместном обращении к правительствам торговые палаты подчеркивают, что вводимые Финляндией ограничения являются слишком строгими и необоснованно ставят под угрозу ежедневную деятельность и экономический доход многих людей и предприятий.

Торговые палаты предлагают в качестве решения следующую систему: желающее попасть в Финляндию лицо должно перед рейсом предъявить транспортной компании негативный подтверждение негативного результата PCR-теста, который должен быть сделан не ранее 48 часов до рейса. Подобное решение используют многие другие страны Евросоюза.

Также отмечается, что транспортные предприятия готовы гарантировать выполнение требований и контроль наличия негативного теста на коронавирус.

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