Эстонская и финская торговые палаты обратились к правительствам с просьбой открыть границы и предложили свое решение проблемы

Гендиректор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Палтс сказал, что Финляндия является самым важным экономическим и торговым партнером для Эстонии.
Одной из основ экономических отношений, по его словам, является свободное передвижение жителей между двумя странами, так как каждую неделю между Эстонией и Финляндией передвигаются тысячи человек, чьи заработок и достаток зависит напрямую от этой возможности.
Палтс отметил, что другие страны с помощью обязательного тестирования позволили свободное передвижение рабочей силы и товаров, и Финляндия могла бы пойти по такому же пути. Он призывает правительства двух стран у сотрудничеству, чтобы избежать строгих ограничений.
В совместном обращении к правительствам торговые палаты подчеркивают, что вводимые Финляндией ограничения являются слишком строгими и необоснованно ставят под угрозу ежедневную деятельность и экономический доход многих людей и предприятий.
Торговые палаты предлагают в качестве решения следующую систему: желающее попасть в Финляндию лицо должно перед рейсом предъявить транспортной компании негативный подтверждение негативного результата PCR-теста, который должен быть сделан не ранее 48 часов до рейса. Подобное решение используют многие другие страны Евросоюза.
Также отмечается, что транспортные предприятия готовы гарантировать выполнение требований и контроль наличия негативного теста на коронавирус.
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