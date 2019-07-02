Эстонская фирма разработала для ОЭСР важное приложение, помогающее бороться с коррупцией

По словам партнера Helmes Лаура Мяги, разработанное для ОЭСР веб-приложение объединяет поступающую из разных стран информацию, анализы и рабочие инструменты в единое целое с целью помочь странам бороться с коррупцией.

”Вводные поступают от стран-членов ОЭСР и организаций по борьбе с коррупцией. В техническую команду разработчиков вошли как эксперты из ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из Helmes”, — сказал Мяги и добавил, что Helmes будет продолжать заниматься проектом до 2021 года.

Одна из крупнейших в Эстонии фирм по разработке программного обеспечения Helmes неоднократно выигрывала рамочные тендеры на разработку различных инфосистем для ОЭСР начиная с 2013 года. ”Мы постоянно сотрудничаем с ОЭСР, и оборот этого сотрудничества составляет миллионы евро в год”, — отметил Мяги.

Ранее Helmes занимался для ОЭСР разработкой инфосистемы, которая позволяют осуществлять сбор и обмен данными микро- и макроэкономической статистики стран-членов. Helmes также отвечал за разработку программного обеспечения для работы с документами, администрирования ресурсов и планирования для тысяч сотрудников ОЭСР. Для международного Энергетического агентства ОЭСР Helmes создал платформу администрирования энергетических данных и продажи, которая используется для формирования как мировых цен на нефть, так и разработки климатических соглашений.