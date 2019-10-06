06.10.2019, 09:36

Эстонская фирма платит некурящим более высокую зарплату

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rus.delfi.ee
EST 15
Suitsetamine ja suitsuvaba ala
Suitsetamine ja suitsuvaba alaFoto: Argo Ingver

Проведенный среди эстонских стартапов опрос показал, что успешно работающая на внешнем рынке фирма Cleveron, где трудятся свыше ста человек, своеобразно заботится о своих сотрудниках: некурящим там платят заметно более высокую зарплату, пишет портал Geenius.

По словам коммерческого директора Cleveron Эдиты Вяли, помимо ежемесячного спортивного пособия в 40 евро, компания платит своим некурящим работникам 40-евровую надбавку. На предприятии исходят также из того, что находящиеся в отпуске работники не должны каким-либо образом касаться рабочих вопросов.

Как говорит Вяли, фирма ценит как физическое, так и психическое здоровье своего персонала, она привела в пример проводимую весной на предприятии Неделю здоровья, где большое внимание уделяется здоровому питанию.

Подробнее читайте в Geenius.

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