Эстонская фирма платит некурящим более высокую зарплату

По словам коммерческого директора Cleveron Эдиты Вяли, помимо ежемесячного спортивного пособия в 40 евро, компания платит своим некурящим работникам 40-евровую надбавку. На предприятии исходят также из того, что находящиеся в отпуске работники не должны каким-либо образом касаться рабочих вопросов.

Как говорит Вяли, фирма ценит как физическое, так и психическое здоровье своего персонала, она привела в пример проводимую весной на предприятии Неделю здоровья, где большое внимание уделяется здоровому питанию.

Подробнее читайте в Geenius.