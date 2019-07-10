Эстонская антарктическая экспедиция стартует уже завтра: «Адмирал Беллинсгаузен» прибыл в Кронштадт(1)
Участники кругосветной экспедиции ”Антарктика 200”, организованной Эстонским морским музеем, прибыли 9 июля, в Кронштадт на борту яхты ”Адмирал Беллинсгаузен”. Об этом изданию eadaily.com сообщил глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.
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