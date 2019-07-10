10.07.2019, 18:22

Эстонская антарктическая экспедиция стартует уже завтра: «Адмирал Беллинсгаузен» прибыл в Кронштадт

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rus.delfi.ee
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Эстонская антарктическая экспедиция стартует уже завтра: «Адмирал Беллинсгаузен» прибыл в Кронштадт
«Admiral Bellingshausen»Meremuuseum

Участники кругосветной экспедиции ”Антарктика 200”, организованной Эстонским морским музеем, прибыли 9 июля, в Кронштадт на борту яхты ”Адмирал Беллинсгаузен”. Об этом изданию eadaily.com сообщил глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

”Антарктика 200” приурочена к 200-летию открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров ВМФ Российской Империи — уроженца Эстонии Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллингсгаузена и Михаила Лазарева.

”Мы планируем показать нашим эстонским гостям Кронштадт и совместно с ними проведем памятные мероприятия у кенотафа Фаддея Беллинсгаузена на кронштадтском мемориальном кладбище и у памятника адмиралу Беллинсгаузену, установленному в 19 веке у здания кронштадтского морского собрания”, — отметил Довганюк.

Торжественный старт экспедиции запланирован на 11 июля из Кронштадта, откуда 200 лет назад на поиски Антарктиды отправились русские мореплаватели.

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