Эстонская антарктическая экспедиция стартует уже завтра: «Адмирал Беллинсгаузен» прибыл в Кронштадт(1)
Участники кругосветной экспедиции ”Антарктика 200”, организованной Эстонским морским музеем, прибыли 9 июля, в Кронштадт на борту яхты ”Адмирал Беллинсгаузен”. Об этом изданию eadaily.com сообщил глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.
Симоньян опубликовала свой неутешительный диагноз
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Жуткая находка в лесу под Челябинском: люди испуганы не на шутку
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях