Эстонская антарктическая экспедиция стартует уже завтра: «Адмирал Беллинсгаузен» прибыл в Кронштадт

”Антарктика 200” приурочена к 200-летию открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров ВМФ Российской Империи — уроженца Эстонии Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллингсгаузена и Михаила Лазарева.

”Мы планируем показать нашим эстонским гостям Кронштадт и совместно с ними проведем памятные мероприятия у кенотафа Фаддея Беллинсгаузена на кронштадтском мемориальном кладбище и у памятника адмиралу Беллинсгаузену, установленному в 19 веке у здания кронштадтского морского собрания”, — отметил Довганюк.

Торжественный старт экспедиции запланирован на 11 июля из Кронштадта, откуда 200 лет назад на поиски Антарктиды отправились русские мореплаватели.