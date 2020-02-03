Эстонская академия художеств привлекает студентов не только из Финляндии, но и из далекой Австралии

Ээрика Ниеми из Вантаа еще в старших классах заинтересовалась реставрацией предметов искусства. Вузы на родине не подходили из-за несовпадения графиков, и Ээрика поступила в Эстонскую академию художеств. Обучение на бакалавра в академии бесплатное, но без знания эстонского не справиться.

– Здесь хорошо. Эстония — маленькая страна, поэтому нам преподают практически все специалисты, так или иначе связанные с этой сферой. Обучаясь на бакалавра, в течение первого года мы можем пробовать себя в чем угодно. Я за первый год решила, что мне интересно. После этого можно специализироваться либо на предметах искусства, либо на архитектуре, — рассказывает Ээрика.

В Эстонской академии художеств шесть процентов студентов составляют иностранцы. Большинство из них обучается на платной англоязычной магистерской программе. Она позволяет специализироваться на дизайне, современном искусстве и мультипликации. Последняя в особенности популярна. Из обучающихся на мультипликаторов 90% — это иностранные студенты.

– Это говорит о двух вещах. Во-первых, англоязычная программа дает возможность обучаться студентам из разных стран. Во-вторых, эстонская мультипликация известна в мире, поскольку у нее свой стиль. Да, за образование нужно платить, но это небольшие деньги, около 2300 евро в год, — говорит Прийт Тендер, руководитель отделения мультипликации.

Милли Йенкен приехала учиться мультипликации из Мельбурна, Австралии.

– Я раньше с подобным не сталкивалась. Здесь все неожиданно и обучение полно приятных сюрпризов, — делится своими впечатлениями Милли.