Эстоноземельцы теперь смогут ездить в Латвию за пивом на таксоплатформе Bolt

В городах Валга и Валка проживает 17 000 человек, а два центра города разделяет 10-минутная поездка. ”Валга и Валка — это первый город, где будет запущена трансграничная услуга — поскольку эти два города тесно связаны друг с другом, то услугу можно будет заказать как в Латвии, так и в Эстонии”, — говорит исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.

Плата за начало поездки в Валга 2,50, цена за километр — 59 сентов, цена минуты ожидания — 13 сентов. Минимальная стоимость поездки — 3 евро.

Bolt приглашает водителей присоединиться к платформе. ”Если в регионе Валга проживают люди, которые обладают автомобилем и хотят подзаработать, то присоединиться к нашей платформе очень легко. Для этого нужно пройти небольшое обучение и оформить в Интернете необходимые документы”, — говорит Колесников. Больше информации на домашней странице www.bolt.eu.

Bolt является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать передвижение в городах более быстрым, простым и удобным. Технологическое предприятие, которое было основано в 2013 году, на сегодняшний день оперирует в 30 странах, им пользуются 25 миллионов человек.

За последние годы Латвия стала алкогольной меккой для жителей Эстонии: в приграничных районах открылись магазины, в которых алкоголь можно было купить чуть ли не наполовину дешевле.